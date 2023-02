PlayStation Plus, mega spoler in arrivo sui nuovi giochi di Febbraio

OlliOlli World (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Mafia Definitive Edition (PS4)

(PS4) Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Destiny 2 Oltre la luce [DLC] (PS5 | PS4)

Tutto questo è ancora al vaglio e momentaneamente non ci sono conferme ufficiali da parte di Sony, ma l’interesse che queste speculazioni stanno generando nella community dei videogiocatori è molto alto. Molto importante da sottolineare è il leak pubblicato da billbil-kun riguardo ai giochi, il quale seppur molto attendibile, non è stato ancora confermato dalla casa produttrice. Pertanto, vi invitiamo a prendere queste informazioni, come si suol dire, con le pinze nell’attesa di una dichiarazione ufficiale.

Nel frattempo, la community sta già discutendo animatamente delle potenziali novità che potrebbero essere in serbo per gli abbonati a PlayStation Plus, tra cui l’eventuale arrivo delle demo giocabili di F1 Manager 2022 e Marvel’s Midnight Suns. Queste ultime, in particolare, hanno destato particolare interesse tra gli appassionati del mondo dei supereroi, che aspettano con trepidazione la loro uscita.

Inoltre, se le voci di corridoio fossero fondate, anche i classici del PlayStation Plus potrebbero presto ricevere il supporto ai trofei, una feature che i fan hanno richiesto a gran voce negli ultimi anni. Siamo molto curiosi di vedere come si evolverà la situazione e quale sarà la prossima mossa di Sony per quanto riguarda i suoi servizi in abbonamento. Restate sintonizzati per ulteriori novità sulla vicenda.