L’arrivo dell’attesissimo OnePlus 11R è ormai alle porte e, a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale, la stessa azienda offre immagini che mostrano il design effettivo e che si accostano alle notizie emerse fino a questo momento sulla scheda tecnica e le particolarità dello smartphone.

OnePlus 11R: il lancio è vicinissimo e l’azienda svela il design dello smartphone!

A fornire la prima immagine ufficiale del nuovo OnePlus 11R è la stessa OnePlus che, tramite un tweet, esalta la velocità del dispositivo e ne rivela il comparto fotografico. Dalla foto è possibile porre attenzione alla presenza di un modulo di forma circolare con sensore principale da 50 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel.

A bordo dello smartphone non mancherà un chip Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1, accompagnato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W. La parte frontale del dispositivo non appare in foto ma, stando alle indiscrezioni trapelate, sappiamo che sarà presente un display AMOLED da 6,7 pollici con bordi curvi e refresh rate a 120 Hz.

Grazie al leaker Ice Universe, inoltre, sappiamo che il nuovo OnePlus 11R e OnePlus Ace 2 sono sostanzialmente lo stesso dispositivo. A cambiare sarebbe soltanto il nome, il primo adottato per il mercato indiano e probabilmente europeo; il secondo utilizzato per il lancio in Cina.

Il debutto ufficiale avverrà il 7 febbraio ma non è chiaro se l’azienda procederà con il lancio anche in Europa. Probabilmente soltanto nei mesi a venire sarà possibile assistere alla commercializzazione del dispositivo anche nel nostro paese.