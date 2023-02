Netflix distrugge Prime Video, 3 serie TV viste da milioni di utenti

Non passa giorno che non si parli di Netflix, ed effettivamente sembra anche essere normale.il mese di febbraio è arrivato e stanno per giungere al cospetto degli utenti tante nuove produzioni. Al momento però si discute tanto su cosa stia dominando le classifiche in questo momento e il discorso sembra essere molto chiaro. C’è stato un avvicendamento, con tre serie tv che sono salita in cima alle classifiche di gradimento.

In basso un resoconto in merito alla classifica attuale che riguarda le serie TV di Netflix con più visualizzazioni al momento.

Netflix spara i numeri in alto grazie a tre serie tv clamorose che stanno rubando il cuore degli utenti ultimamente

Dopo i primi tempi in cui alcune serie come hanno fatto il vuoto dietro di esse, adesso la situazione è cambiata. In cima alle classifiche infatti ci sono tre serie TV nuove di altissimo livello, le quali stanno facendo parlare e non poco. La prima in assoluto, quella che occupa il primo posto, è La Ragazza Di Neve.

Al secondo posto sembra desistere da qualche giorno la serie TV Lockwood e Co., mentre al terzo in fase calante c’è la serie TV che per qualche settimana fa occupato la prima posizione, ovvero Ginny e Georgia. Da segnalare un quarto posto fuori dall’ordinario, magari frutto di quanto visto proprio durante gli ultimi giorni: ecco Mare Fuori. Forse per il pubblico era arrivato il momento del ripasso, visto che la celebre serie sto tornando con la sua nuova stagione, la quale però almeno per il momento non sarà su Netflix.