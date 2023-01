SIM clonate con la truffa Swap per svuotare i conti, potrebbe accadere a chiunque

Coloro che hanno sentito parlare almeno una volta del problema e della truffa SIM Swap, devono sapere che c’è poco da fare: dovete solo sperare che non capiti proprio a voi. Gli hacker in questione sono in grado quindi di appropriarsi del vostro numero di telefono, con lo scopo di sabotare le password di accesso alle applicazioni bancarie per prenderne possesso.

SIM clonate, non è la prima volta che accade: potrebbe succedere a chiunque ma ci sono dei segnali per bloccare il fenomeno sul nascere

Si tratta di una pratica che non è di certo nuova nel mondo di coloro che si servono di un qualsiasi telefono o meglio di uno smartphone che riesce a gestire anche tutte le applicazioni di home banking. I truffatori cercano di inventare sempre più soluzioni utili a cogliere in fallo anche i più attenti, quelli che magari hanno studiato sul web quali sono le peripezie che possono capitare.

In questo caso però ci sono delle avvisaglie che possono aiutare a capire che la propria scheda SIM è stata effettivamente clonata. In primo luogo quello che bisogna controllare è lo stato della ricezione telefonica, la quale, nel caso dovesse mancare per un tempo abbastanza dilatato, potrebbe portare già ad un primo campanello di allarme. Vorrebbe dire che la vostra linea telefonica sarebbe attiva ma su un altro smartphone, il quale molto probabilmente appartiene ai truffatori che quindi oltre al vostro numero hanno rubato anche le vostre “tacchette” della linea.

Il riscontro più duro in assoluto è quello di ricevere poi delle notifiche da parte della vostra applicazione bancaria, la quale vi farà presente che qualcuno sta acquistando qualcosa a vostra insaputa. Arriveranno quindi delle transazioni, le quali sanciranno dunque il SIM swap avvenuto. In quel caso non vi resterà quindi che bloccare la carta all’istante e fermare qualsiasi tentativo da parte dei truffatori di continuare a fare shopping con i vostri soldi.