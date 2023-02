L’attesa è finita: Samsung tira su il velo e mostra al mondo il suo nuovo flagship che fino a qualche giorno fa continuava ad essere avvolto dal mistero. Galaxy S23 Ultra è finalmente ufficiale con tutte le sue novità che partono da un’estetica leggermente rivisitata fino a giungere al cuore dello smartphone, il quale questa volta sarà implementato dal chipset più potete mai visto in un Galaxy, lo Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy prodotto da Qualcomm.

Il colosso sudcoreano pone però anche l’accento sul comparto fotografico, vera e propria punta di diamante con ben 200 megapixel. Migliorati esponenzialmente gli scatti e i video in notturna, come se non bastasse quanto visto con il predecessore S22 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra: design e i materiali

Sviluppato sulle generose misure che consistono in 78.1 x 163.4 x 8.9mm per 234 grammi di peso, Galaxy S23 Ultra mostra i suoi muscoli, pur conservando un’estetica degna di nota che ne fa un vero e proprio gioiellino. Del resto si sa: anche l’occhio vuole la sua parte e Samsung ha deciso di concedergliela alla grande.

Rispetto al Galaxy S22 Ultra resta uguale lo spessore, mentre aumentano di uno o due millimetri le altre linee: praticamente tutto invariato dal punto di vista del design, con Samsung che dunque conferma la sua idea di top di gamma.

Il lato sinistro si mostra completamente sgombro da tasti o incavi di ogni genere, mentre a destra ecco bilanciare del volume e tasto di accensione e spegnimento. In basso il connettore di ricarica Type-C supportato dagli speaker.

Galaxy S23 Ultra si accende e si colora con il nuovo Intelligent Display

Questa volta sarà davvero difficile trovare un concorrente, almeno per quanto riguarda il pannello su cui Samsung ha deciso di sviluppare tutta la sua immaginazione e potenza. È risaputo che il colosso orientale non ha rivali quando si tratta di display e in questo caso lo dimostra in pieno con il suo Intelligent Display, il quale si sviluppa su di un pannello da 6.8 pollici. Paura di urti e cadute? A salvarvi giunge tempestivo il nuovo Corning Gorilla Glass Victus 2.

La risoluzione è in QHD+ sviluppata in 3088 x 1440 pixel. Tali caratteristiche mettono in risalto i dettagli e i colori sul fantastico Dynamic AMOLED 2X display, il quale riduce la quantità di luce blu dannosa emessa, supporta la certificazione HDR10+ e offre grandi miglioramenti proprio per colore e prestazioni. Inoltre stupiscono i livelli di nero che tale tipologia di schermo è in grado di mostrare all’occhio umano, con profondità, precisione e fedeltà estrema in termini di colore. Il refresh rate è, manco a dirlo, a 120Hz con tecnologia Super Smooth.

Potenza bruta, capienza e autonomia: Galaxy S23 Ultra è IL top di gamma

Come preannunciavano alcuni rumors insistenti, ecco la grande novità che sposta l’asticella ancora più in alto: Samsung chiama in causa Qualcomm e sceglie il chipset Snapdragon 8 Gen 2 per mettere in moto il suo Galaxy S23 Ultra. Ne consegue un grande aumento della potenza della GPU, più del 40% secondo le statistiche, mentre è stata pensata una NPU esclusivamente ottimizzata per Galaxy. Quest’ultima è stata ottimizzata del 49% in modo da offrire un bilanciamento perfetto tra prestazioni e potenza, utilizzando un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per far venire fuori scatti e video fantastici.

Samsung accontenta anche i desideri dei creator e dei gamers, grazie all’ottimizzazione portata proprio dal nuovo chipset in collaborazione con Qualcomm. Si tratta infatti della piattaforma più potente ed efficiente mai inserita all’interno di uno smartphone Galaxy.

Non lasciano di certo in differenti i tagli di memoria, sia per quanto riguarda la RAM che lo storage interno; le configurazioni sono disponibili in 8GB di RAM con 256GB di memoria interna, e in 12GB di RAM con 256, 512 o 1TB di memoria.

Credete che tutto ciò vada ad inficiare l’autonomia del nuovo Galaxy S23 Ultra? Se la risposta è affermativa, state sbagliando di grosso. Sono ben 5.000 i milliampere della batteria agli ioni di litio, la quale può essere ricaricate in pochissimo tempo grazie alla tecnologia Super Fast Charging 2.0 con Type-C, o con Fast Wireless Charging 2.0. S23 Ultra raggiunge il 65% in 30 minuti con l’adattatore da 45W.

Per quel che concerne poi la connettività, Samsung ha pensato al Bluetooth 5.3, al Wi-Fi 6E e a tutto ciò che serve per rendere il dispositivo unico nel suo genere. Il sistema operativo è Android 13 basato sull’interfaccia personalizzata UI 5.1.

Comparto fotografico “Ultra” con 200MP e risultati eccezionali in notturna

I tanti additati numeri del comparto fotografico che per molti risultano inutili, sono invece ben riempiti dalla grande qualità tipica di casa Samsung. Galaxy S23 Ultra nasce con il nuovo sensore 200 megapixel Adaptive Pixel, i quali si sviluppano tutti sulla Wide-Camera con apertura F1.7 e tecnologia Super Quad Pixel e zoom 100x. Questo è in grado di riprendere momenti unici con incredibile precisione. Il sensore sfrutta il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione.

A seguire di obiettivi ce ne sono altri tre: un Telephoto da 10 megapixel F.24 con zoom 3x e tecnologia Dual Pixel, un Ultra-Wide da 12 megapixel F2.2 Dual Pixel e, dulcis infundo, un ulteriore Telephoto da 10 megapixel F4.9 con zoom 10x e Dual Pixel (sì, anche qui). Sul frontale la selfie-camera da 12 megapixel con apertura F2.2 Dual Pixel.

Tutto si traduce in un tripudio di capolavori, i quali arrivano non solo alla luce del giorno ma anche di notte. La cosiddetta “Modalità Nightography” è stata nettamente migliorata. Partendo dai selfie che in notturna diventano brillanti come non mai grazie all’AI Object-Aware engine, si arriva ai ritratti in notturna favoriti dalla tecnologia Dual Pixel presente su tutti i sensori e dall’AI stereo depth map, intelligenza artificiale in grado di andare a mappare la profondità del soggetto ritratto in foto.

Quanto detto va rapportato poi anche ai video, i quali in notturna diventano “frizzanti” ma soprattutto stabili grazie ai sensibili miglioramenti introdotti con la tecnologia Video Multi-Frame processing basata sulla potenza del processore Snapdragon 8 Gen 2.

In breve, queste sono le novità apportate al comparto fotografico:

In condizioni di scarsa illuminazione o in situazioni che normalmente creerebbero una sfocatura, i video sono stabili grazie allo stabilizzatore ottico d’immagine (OIS) raddoppiato in tutte le direzioni.

Filmati cinematografici con i video in 8K migliorati 8 a 30 fotogrammi al secondo con un angolo più ampio.

L’AI avanzata basata sugli oggetti analizza tutti i dettagli inquadrati, anche i tratti più fini del viso quali capelli e occhi, per riprodurre con cura le caratteristiche dinamiche del soggetto.

La nuova funzionalità di Registrazione Audio 360 disponibile sui Galaxy Buds2 Pro 9 crea un suono multidimensionale per un’esperienza video ancora più avvincente.

Prezzi e disponibilità

Galaxy S23 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle colorazioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender e nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.479

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.659

nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €1.899

Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S23 Ultra da 1TB, Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB, Samsung Galaxy S23+ da 512GB e Samsung Galaxy S23 da 256GB sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023, registrando il prodotto entro e non oltre il giorno 24 aprile 2023 a questo link, potranno ricevere un cashback rispetto al prodotto acquistato.