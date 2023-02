Il Samsung Galaxy S22 sta per essere superato dal modello immediatamente più recente, quale è appunto il Galaxy S23, ma proprio in questi giorni il suddetto può essere acquistato ad una cifra inedita ed esclusiva, approfittatene subito per risparmiare al massimo.

Samsung Galaxy S22 in offerta, il prezzo più basso di sempre

Il Samsung Galaxy S22 non necessita assolutamente di presentazioni, è lo smartphone del momento, dell’ultimo anno, in grado di attirare e catturare l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo con il suo design elegante, e le prestazioni di livello decisamente superiore al normale.

Il prodotto sta per essere soppiantato dalla nuova versione, infatti oggi verrà presentato il Galaxy S23, ma non per questo gli utenti non devono decidere di acquistare il Galaxy S22, anzi pare essere il momento giusto perché viene proposto ad un prezzo fortemente ribassato rispetto al normale. Proprio oggi su Amazon, la variante da 128GB può essere acquistata a soli 597 euro, un prezzo decisamente più basso, se considerate che il listino è di 979 euro, quindi godendo di uno sconto effettivo del 37% (LINK ACQUISTO).

Le scorte disponibili sono estremamente limitate, per questo motivo consigliamo caldamente di prendere il più rapidamente possibile una decisione, in modo da poter mettere le mani sin da subito sul prodotto, e non restarne tagliati fuori.