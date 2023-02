Samsung Electronics ha presentato oggi i tre nuovi modelli della serie Samsung Galaxy S23, che comprendono Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23. Questi modelli offrono un’esperienza premium agli utenti con la fotocamera Nightography perfezionata che consente di realizzare video di livello cinematografico, e con la piattaforma mobile “Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” che offre un’esperienza di gaming potente e dinamica grazie alla grafica mobile più veloce della serie S.

Inoltre, Galaxy S23 Ultra include anche la S Pen, che offre maggiore produttività ed è già conosciuta e amata dagli utenti Galaxy di lunga data. Oltre alle innovative caratteristiche tecnologiche, la serie Galaxy S23 è anche progettata con un design sostenibile che sottolinea l’impegno di Samsung per la sostenibilità. Si tratta del primo smartphone Galaxy ad includere maggiori quantità di materiali riciclati rispetto a qualsiasi altro modello. “Con Galaxy S23 Ultra e l’intera serie Galaxy S, Samsung ridefinisce i nuovi standard per un’esperienza di smartphone premium e affidabile”, afferma TM Roh, Presidente e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Crediamo che tecnologia e sostenibilità siano due elementi strettamente connessi. Abbiamo quindi creato questi dispositivi con l’obiettivo di offrire non solo una tecnologia di punta, ma anche un minor impatto ambientale”.

Galaxy S23 Ultra offre ai fotografi una fotocamera con l’ultima tecnologia, grazie alla quale sarà possibile catturare contenuti straordinari in qualsiasi condizione di luminosità. La fotocamera presenta un sensore da 108 megapixel ed è dotata di numerosi comandi creativi, come la funzione Nightography migliorata che ottimizza le foto e i video in condizioni ambientali difficili. La tecnologia AI utilizzata, inoltre, contribuisce a ridurre il rumore visivo che di solito può rovinare le immagini in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, la fotocamera è dotata di una serie di opzioni di editing integrate che permettono di modificare le immagini in modo semplice e veloce. In questo modo, i fotografi potranno sfruttare al meglio le funzionalità della fotocamera, sia di giorno che di notte.

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra presenta un sensore da 200MP Adaptive Pixel in grado di catturare momenti unici con estrema precisione. Il sensore sfrutta il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione. Inoltre, la serie Galaxy S23 introduce l’autofocus rapido e la prima fotocamera Galaxy Super HDR per selfie, che passa da 30 fps a 60 fps per immagini frontali e video decisamente più nitidi. La suite di strumenti offerta dalla serie Galaxy S23 permette agli utenti di sperimentare l’arte fotografica con esposizioni multiple, di catturare una visione nitida della Via Lattea con le impostazioni Astrofoto all’interno dell’app Samsung Camera o con l’app Expert RAW, e di realizzare scatti perfettamente inquadrati direttamente dal polso con l’app Controller Fotocamera della serie Galaxy Watch5.

Inoltre, con l’aggiornamento della fotocamera Samsung Galaxy, sono stati apportati ulteriori miglioramenti. In condizioni di scarsa illuminazione o in situazioni che normalmente creerebbero una sfocatura, i video sono stabili grazie allo stabilizzatore ottico d’immagine (OIS) raddoppiato in tutte le direzioni. Inoltre, la registrazione video in 8K è stata migliorata a 30 fotogrammi al secondo con un angolo più ampio. L’AI avanzata basata sugli oggetti analizza tutti i dettagli inquadrati, anche i tratti più fini del viso quali capelli e occhi, per riprodurre con cura le caratteristiche dinamiche del soggetto. La nuova funzionalità di Registrazione Audio 360 disponibile sui Galaxy Buds2 Pro crea un suono multidimensionale per un’esperienza video ancora più avvincente.

Samsung e Qualcomm, insieme, hanno sviluppato la piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, la più potente ed efficiente mai inserita in uno smartphone Samsung Galaxy. Questa piattaforma fornisce prestazioni di livello superiore, che aiutano a superare i limiti precedenti e a spingere i confini del possibile. La micro architettura CPU di nuova concezione aumenta le capacità di elaborazione della serie Galaxy S23 di circa il 30% rispetto alla serie Galaxy S22. La GPU ottimizzata è circa il 41% più veloce rispetto alla serie Galaxy 22 ed è progettata per i power users. La funzionalità di raffreddamento a camera di vapore di dimensioni maggiori è in dotazione a ogni modello della serie Galaxy S23, consente di immergersi in una maratona di gioco senza rallentamenti. Inoltre, è possibile sfruttare la tecnologia di ray tracing in tempo reale per ottenere rendering più realistici delle scene. L’architettura NPU ad alta efficienza di Samsung Galaxy è stata ottimizzata del 49% per bilanciare prestazioni e potenza, utilizzando al contempo un algoritmo AI per aiutare gli utenti a scattare foto e video straordinari. La funzionalità “Comfort migliorato” consente agli utenti di regolare colori e livelli di contrasto per alleviare l’affaticamento visivo dato dall’utilizzo prolungato dello schermo nelle ore notturne, mentre il Vision booster è ora regolabile su quattro livelli di luce, non più due, per ovviare all’eccessiva luminosità e al riverbero tipici delle ore diurne.

La nuova Serie S23 di Samsung Galaxy è stata progettata tenendo conto dell’ambiente e della sostenibilità. La serie è stata realizzata utilizzando materiali riciclati pre-consumo come alluminio e vetro, oltre a plastica riciclata post-consumo ottenuta da reti da pesca dismesse, serbatoi per l’acqua e bottiglie in polietilene tereftalato (PET). Ogni dispositivo della serie S23 è dotato di vetro Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, che garantisce una maggiore durata, cosa che permette agli utenti di utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo più lungo. La confezione di ogni dispositivo è inoltre realizzata con carta riciclata al 100%. Inoltre, la serie è certificata UL ECOLOGO®, che dimostra il basso impatto ambientale del prodotto. Gli utenti possono contare su quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e su cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per mantenere l’esperienza premium offerta dalla serie Galaxy S23.

In sintesi, Samsung Galaxy S23 assicura un’esperienza trasparente e sicura, senza alcun compromesso, grazie alla protezione end-to-end di Knox, alla Dashboard per la sicurezza e la privacy che permette agli utenti di monitorare chi ha accesso ai loro dati e alla protezione aggiuntiva fornita da Knox Vault.

In sintesi, la serie Galaxy S23 Ultra offre agli utenti un’esperienza senza compromessi, con maggiore libertà e flessibilità per quanto riguarda lo stile di vita connesso. Il Multi Control di Samsung estende le funzionalità di mouse e tastiera tra PC e tablet Galaxy S, offrendo una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei dispositivi. Inoltre, Google Meet, Samsung Notes e la S Pen integrata in Galaxy S23 Ultra forniscono una maggiore collaborazione durante le videochiamate. Queste caratteristiche consentono agli utenti di trasferire in modo più agevole URL, testi e altri contenuti tra i dispositivi.

Disponibilità e prezzi

La serie Galaxy S23 è disponibile in quattro colorazioni opache ispirate alla natura: Phantom Black, Cream, Green e Lavender.

Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23 saranno disponibili a livello presso gli operatori e i rivenditori online e sul sito Samsung.com

Galaxy S23 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €979

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.039

Galaxy S23+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.229

nella versione da 8GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.349

Galaxy S23 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni: