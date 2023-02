L’asteroide 2023 BU è l’oggetto vicino alla Terra più vicino che abbiamo mai incontrato. A sole migliaia di chilometri sopra la Terra, piccole rocce spaziali come questa hanno il potenziale per minacciare i satelliti per le comunicazioni. Ma gli osservatori hanno fatto bene i loro calcoli: possiamo rilassarci tutti.

L’agenzia spaziale americana NASA lo aveva chiarito un giorno prima: “l’asteroide 2023 BU sorvolerà la Terra, ma non c’è alcun rischio che colpisca la Terra. Ma anche se lo facesse, questo piccolo asteroide si trasformerebbe in una palla di fuoco e in gran parte verebbe disintegrato in modo innocuo nell’atmosfera.”

Lo chiamano “piccolo“, ma si stima che l’asteroide abbia un diametro compreso tra 3,5 e 8,5 metri. Se qualcuno di questi sopravvive alla sua interazione con l’atmosfera terrestre, la NASA ha affermato che “alcuni dei detriti più grandi potrebbero potenzialmente cadere come piccoli meteoriti”.

A che ora l’asteroide ha superato la Terra?

L’asteroide 2023 BU ha sorvolato la punta meridionale del Sud America verso le 16:29. Esattamente giovedì 26 gennaio alle 19:29 EST o l’1:29 CET di venerdì 27 gennaio.

L’asteroide si è avvicinato a 3.600 chilometri dalla superficie del nostro pianeta. Questo è “ben all’interno” dell’orbita dei satelliti geosincroni, ha affermato la NASA.

I satelliti geosincroni orbitano a circa 37.000 km dalla Terra. Quindi l’asteroide 2023 BU volerà accanto a questi veicoli spaziali man mano che si avvicina al nostro pianeta. È fondamentale che l’asteroide non colpisca un satellite: alcuni GEO sono utilizzati per le comunicazioni televisive, altri sono satelliti meteorologici.

La scienza spaziale è diventata sempre più preoccupata per la difesa planetaria. Si tratta di un’area di ricerca, tecnologia e innovazionevolta a difendere il nostro pianeta da minacce come questa.