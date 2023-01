kena-mobile-ha-preparato-le-offerte-speciali-per-il-mese-di-febbraio

Kena Mobile, operatore mobile virtuale, sta aggiornando la selezione di incentivi offerti ai clienti che migrano i loro numeri di telefono esistenti al servizio o attivano nuovi numeri. Ci sono ben sette nuove offerte, tutte attivabili immediatamente e valide per tutto il mese di febbraio. Si tratta di offerte che mirano ad accontentare tutti, con particolare attenzione a chi passa all’operatore virtuale di TIM (di cui utilizza la rete).

Per essere pronta all’ingresso del mese di febbraio, Kena Mobile ha rinfrescato il suo catalogo di offerte; infatti, tutti gli sconti di cui vi parleremo saranno attivi fino al 28 febbraio 2023. Come da prassi per l’operatore, le promozioni sono distinte in due categorie: promozioni “operator attack”, che prevedono la portabilità del numero da un altro operatore (tra quelli scelti), e promozioni per tutti gli altri utenti che passano a Kena Mobile, sia che mantengano il numero attuale sia che ne attivino uno nuovo.

Kena Mobile, ecco gli operatori che possono sfruttare la promozione

Per cominciare, parliamo di “operator attack” e di offerte per nuove attivazioni, cioè quelle attivabili solo dai clienti che effettuano la portabilità del proprio numero se proveniente da un determinato insieme di operatori o dagli utenti che scelgono di attivare un nuovo numero di telefono Kena Mobile.

Il pacchetto da 5 euro al mese offre 500 SMS e 1 GB di trasferimento dati. I limiti di trasferimento dati in roaming in Europa saranno impostati automaticamente a 1 GB. Il pacchetto da 6,99 euro al mese offre tempo di conversazione illimitato, 130 GB di dati e 500 SMS. I limiti di dati in roaming in Europa vengono automaticamente aumentati a 7 GB per i visitatori.

Il pacchetto da 9,99 euro al mese offre tempo di conversazione illimitato, 230 GB di dati e 1000 messaggi di testo. I dati in roaming in Europa vengono automaticamente adeguati a 9,5 GB per i visitatori. Iliad, Fastweb Mobile, ho. Mobile e PosteMobile sono tutti compatibili con Kena Mobile e consentono di trasferire il proprio numero e di usufruire delle offerte sopra citate.