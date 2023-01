Oggigiorno è praticamente impossibile rinunciare alla connessione Internet a casa. Di fatti, l’accesso ai servizi digitali, come Pay TV o piattaforme di gioco, risulta essenziale per tantissimi utenti. In base all’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Agcom, la maggior parte degli italiani sceglie TIM per la rete fissa. Andiamo a scoprire di seguito quali sono le migliori offerte messe a disposizione dall’operatore italiano più importante.

TIM, ecco le migliori offerte Internet Casa per gennaio 2023

Il 41,9% degli accessi a Internet casa in Italia sono di persone che usufruiscono di TIM, essendo che l’operatore riesce a offrire una copertura capillare in tutto il territorio. Inoltre, ci sono delle promozioni che in via periodica fanno sì che le tariffe dell’azienda riesca ad essere sempre altamente competitiva.

La prima Premium Base a 24,90 euro al mese. Parliamo di una tariffa entry level, messa a disposizione di chi va alla ricerca di prestazioni elevate a dei costi contenuti:

la velocità massima è fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload per le zone coperte con la Fibra TIM;

in download e 300 Mbps in upload per le zone coperte con la Fibra TIM; le chiamate sono a consumo al costo di 19 centesimi alla risposta e 19 centesimi al minuto;

al costo di 19 centesimi alla risposta e 19 centesimi al minuto; il modem non è incluso;

non è incluso; il costo di attivazione, di 10 euro al mese per 24 mesi, è già compreso nel canone;

Tramite l’offerta TIM WiFi Power Smart a 29,90 euro al mese, si può avere anche il moem TIM HUB+, per chi sceglie le chiamate online le chiamate sono illimitate. Inoltre, sono inclusi i servizi di Navigazione sicura e Assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa incluso per un anno.