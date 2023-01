Router W-Fi, vi consigliamo di non fare questi errori se non volete incendiare casa

Parliamoci chiaro, visti gli impegni infiniti, nessuno di noi pensa a spegnere il router Wi-Fi durante il giorno. Eppure sarebbe meglio che voi sapeste quello a cui andate incontro. State certi che dopo questo articolo cambierete idea.

Router Wi-Fi: i rischi a cui ci esponiamo ogni giorno lasciandolo acceso

Ad aprire l’elenco c’è una questione di sicurezza. Se il vostro router Wi-Fi non è adeguatamente protetto mediante le apposite misure di sicurezza di ultima generazione, un malintenzionato potrebbe potenzialmente sfruttare un momento in cui non ci siete per cercare di entrare nella rete e mettere in atto operazioni malevole che richiedono più tempo.

Lasciare internet acceso può aumentare i costi della bolletta, poiché un router Wi-Fi consuma una certa quantità di energia. Inoltre spegnerlo potrebbe ridurre il rischio di incendi di natura elettrica. Non si sa mai infatti come potrebbe andare a livello climatico mentre siete assenti.

Ma non finisce qui, perché lo stesso potrebbe causare anche problemi di salute. Secondo alcuni studi, l’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi wireless, come i router Wi-Fi, potrebbe aumentare il rischio di problemi come mal di testa, disturbi del sonno, e persino tumori. A causa di questi rischi, molti esperti consigliano di mantenere una certa distanza dai dispositivi wireless, e di spegnerli quando non vengono utilizzati.

Anche se può sembrare banale, dopo questo promemoria potreste pensare un po’ più a lungo alla pressione di quel tasto “OFF”, la prossima volta che dovete stare lontani dalla vostra abitazione per un po’ di tempo.