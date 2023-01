Robot mutaforma, la nuova creazione è capace di liquefarsi e solidificarsi

La robotica sta facendo passi da gigante negli ultimi tempi, e una recente invenzione dimostra quanto sia avanzata la tecnologia in questo campo. Gli scienziati dell’Università cinese di Hong Kong hanno infatti creato un robot mutaforma in grado di passare dallo stato liquido a quello solido, proprio come i cetrioli di mare.

Robot mutaforma, nel futuro potrebbe somministrare farmaci e rimuovere oggetti estranei

L’idea alla base di questa invenzione è quella di dare ai robot maggiori funzionalità, come ad esempio l’assemblaggio di componenti elettronici o l’utilizzo in applicazioni mediche. La natura, infatti, ci offre numerosi esempi di animali capaci di alterare la rigidità dei loro tessuti per migliorare la capacità di carico e limitare i danni fisici.

Per creare il robot mutaforma, gli scienziati hanno utilizzato il gallio, un metallo morbido e non tossico che ha un punto di fusione di 29,76 gradi Celsius a pressione standard. Questo infatti, è in grado di solidificarsi e liquefarsi a piacimento.

La chiave per rendere possibile questa trasformazione è stata l’utilizzo di particelle magnetiche incorporate nella matrice di gallio. Queste rendono il materiale sensibile a un campo magnetico alternato, permettendo di riscaldarlo e causarne il cambiamento di fase.

Il robot è stato sottoposto a diverse prove, come saltare su piccoli fossati, scavalcare ostacoli e persino dividersi per eseguire compiti cooperativi. Anche se si tratta solo di dimostrazioni una tantum, gli addetti ai lavori sono entusiasti delle potenzialità di questa invenzione e sperano di poterla utilizzare in futuro per somministrare farmaci o rimuovere oggetti estranei.