Nuvole Bianche, lo strano fenomeno delle chiazze bianche nell'acqua

Il fenomeno delle “nuvole bianche” è un curioso evento naturale che si verifica regolarmente vicino alle Bahamas. Gli scienziati della regione hanno notato la comparsa di strane chiazze bianche fluttuanti sopra il pelo dell’acqua in una delle zone geologiche più studiate al mondo, chiamato “whiting event”. Di cosa si tratta?

Nuvole bianche: da cosa dipende tale fenomeno?

La University of South Florida (USF) sta cercando di capire cosa causi questo fenomeno. Le macchie bianche sono più chiare dell’acqua circostante e sono state osservate in oceani e laghi di tutto il mondo, ma sono particolarmente frequenti alle Bahamas, in particolare nella spiaggia dei maiali.

I campionamenti delle acque hanno mostrato concentrazioni di particelle ricche di carbonato. Alcuni studiosi sostengono che, poiché parte dell’arcipelago delle Bahamas si trova su una piattaforma sommersa di carbonato, i sedimenti potrebbero star risalendo in superficie, ma non è ancora stata trovata una spiegazione soddisfacente.

Dal 2003 al 2020, la dimensione di questi eventi sembrava essere correlata alle stagioni. In media, le macchie bianche avevano una dimensione di circa 2,4 chilometri quadrati ciascuna e le immagini satellitari ne registravano in media 24, coprendo un’area totale di 32 chilometri quadrati. Tuttavia, tra il 2011 e il 2015 le macchie sono diventate più grandi, raggiungendo oltre 200 chilometri quadrati, per poi ridursi nuovamente nel 2019.

I dati suggeriscono che si tratti di un ciclo di 10 anni, ma gli scienziati non sono ancora riusciti a capirne la causa precisa. Alcuni studi hanno dimostrato che gli eventi sono più comuni in luoghi con sedimenti fangosi e si verificano maggiormente in primavera e in inverno. Per le altre info non ci resta che attendere.