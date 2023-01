Le connessioni 4G e 4G+ sono oggi una valida alternativa alla fibra per coloro che non vogliono incorrere in vincoli senza rinunciare alle performance. Chiaramente stiamo parlando della fibra che arriva all’armadio in strada, ovvero della tecnologia FTTC, la quale ormai equivale proprio ad una connessione 4G o 4G+ di livello.

Che sia uno studente, un lavoratore in smart working o qualsiasi altra persona, un router 4G potrebbe tornare molto utile. A pensarci in questo caso ecco Strong, azienda che offre tre tipologie di router diverse tra cui il router 4G+ 1200.

Il 4G+Router1200 è l’ultimo arrivato in casa Strong nella famiglia dei prodotti per la connessione. Riguardo ai Router con Sim, i modelli sono altri due (4GROUTER300V2 e 4GROUTER300M). Sul sito Strong potrete trovare tutti i prodotti che permettono di collegare i dispositivi in rete, inclusi gli Android Box (vedete la recensione precedete su SRT41) e i Tv Smart Android. www.strong.tv

Caratteristiche

Il nome rende già l’idea: il router supporta la connessione 4G cat. 6 con download fino a 300 mbit/s mentre “1200” sta per la velocità in Wi-Fi, visto che il router è dotato di una doppia banda 2.4 e 5 GHz che insieme riescono ad assicurare una velocità tale per lo scambio dati tra apparati in wireless. Per chi fa uso di dispositivi cablati ethernet, ecco 4 porte LAN Gigabit. Le antenne Wi-Fi dual-band sono nello chassis, mentre quelle del 4G sono collegabili esternamente e orientabili. Il connettore delle antenne peraltro è universale.

Esperienza di utilizzo

Per quanto concerne l’esperienza di utilizzo, è davvero tutto molto semplice. Oltre al montaggio, davvero intuitivo al massimo, è molto semplice anche usare il router con una SIM, per la quale ci sono anche gli adattatori per micro e nano-SIM. Ricordiamo infatti che il router di Strong accetta il formato mini standard di qualsiasi operatore. Noi lo abbiamo usato con una SIM e ci siamo serviti dell’auto-APN che ci ha risparmiato le operazioni di configurazione con tutti i dati dell’operatore. Basterà dunque inserire la SIM per essere pronti a navigare.

A livello software è tutto molto semplice con la gestione del firewall o utilità per chi gestisce una connessione con la rete 4G, magari per imporre dei limiti di traffico. Ci sono poi anche le statistiche avanzate del traffico per aiutare l’utente nella stima del traffico dati. Inoltre un piccolo dettagli sempre utile per chi si serve di connessioni mobili di questo tipo, il router supporta nativamente l’accesso da remoto per IP dinamici.

Conclusioni

Il router 4G di Strong ci ha pienamente soddisfatto. In termini di performance assolute, in termini di stabilità non è stato difficile fare speedtest di poco inferiori ai 100 megabit, anche in uno studio abbastanza isolato. Ciò significa che le performance saranno maggiori spostando il router in un luogo più aperto. Si tratta quindi di una valida alternativa alla fibra FTTC per varie esigenze e lo consigliamo apertamente al pubblico che potrebbe farne un uso specifico senza rinunciare alle prestazioni e senza vincolarsi ad un cavo fisso.