È da diverso tempo che si parla in rete del possibile arrivo del primo tablet di casa OnePlus. Stiamo parlando del nuovo OnePlus Pad e ora sembra che abbiamo una data precisa per il suo debutto ufficiale secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, infatti, il primo tavlet dell’azienda sarà annunciato ufficialmente il prossimo 7 febbraio durante un evento di presentazione ufficiale.

OnePlus Pad sarà annunciato ufficialmente durante un evento il prossimo 7 febbraio

Il prossimo 7 febbraio 2023 il noto produttore cinese OnePlus terrà un evento di presentazione molto importante. Durante quest’ultimo, infatti, l’azienda annuncerà tutta una serie di nuovi prodotti molto interessanti. Tra questi, ricordiamo ad esempio i nuovi smartphone top di gamma OnePlus 11 e OnePlus 11R e anche le nuove cuffie senza fili OnePlus Buds Pro 2.

Tuttavia, come già accennato, sembra che per questo evento l’azienda abbia riservato una bella sorpresa. Stando a quanto è emerso in rete, infatti, sembra che OnePlus presenterà in veste ufficiale anche il suo primo tablet, ovvero OnePlus Pad. Questo dispositivo, almeno stando ai rumors emersi fino ad ora, dovrebbe ricalcare la scheda tecnica dei cugini di casa Oppo, cioè Oppo Pad e Oppo Pad Air.

Le caratteristiche tecniche del nuovo tablet di OnePlus potrebbero dunque essere piuttosto simili a quelle di questi dispositivi. Se così fosse, possiamo quindi aspettarci la presenza del supporto alla keyboard. Dal punto di vista prestazionale, invece, la scelta potrebbe ricadere su due processori, ovvero lo Snapdragon 680 e lo Snapdragon 870. Rimaniamo comunque in attesa di altre informazioni prima del debutto ufficiale del nuovo tablet di OnePlus.