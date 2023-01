Secondo quanto riferito da Bloomberg, Apple sta lavorando ad un dispositivo per case intelligenti simile agli iPad progettato per competere con i prodotti Echo Show di Amazon e Nest Hub di Google.

Questo nuovo prodotto sarebbe “essenzialmente un iPad di fascia bassa”. Funzionerebbe come hub per controllare termostati, luci e sistemi di sicurezza, consentendo anche l’utilizzo di FaceTime. Potrà essere montato sulle pareti utilizzando clip magnetiche o posizionato più come un hub di tipo domestico rispetto a un normale iPad. La società pare abbia anche pensato ad un display più grande del solito schermo per iPad, anche se non ci sono altri dettagli a riguardo. In qualsiasi caso, il dispositivo non sarà pronto prima del 2024.

Le voci su questi potenziali display intelligenti Apple sono già emerse in passato. Lo scorso agosto, è stato riferito che l’azienda aveva quattro dispositivi intelligenti in fase di realizzazione, incluso un accessorio da cucina che combinava un iPad con un altoparlante. Secondo quanto riferito, Apple sta anche lavorando a una nuova versione di Apple TV, il cui rilascio è previsto nella prima metà del 2024.

I dispositivi intelligenti con touchscreen rappresentano un segmento di mercato potenzialmente redditizio ancora in gran parte non sfruttato da Apple. Amazon produce diverse versioni del suo display intelligente Echo Show, con prezzi che vanno da circa 30 dollari per Echo Show 8 a 250 per Echo Show 15. Google ha Nest Hub e Nest Hub Max, al prezzo rispettivamente di 100 e 229 dollari.

Apple nel frattempo ha da poco apportato un aggiornamento chiave alla sua famiglia di dispositivi. Dopo il lancio dei nuovi modelli MacBook Pro e Mac mini, ha rilasciato una nuova versione da 300 dollari del suo HomePad più grande che è stato interrotto lo scorso anno. In particolare, presenta nuove funzionalità insieme ad aggiornamenti per audio migliorato, un chip S7 e un prezzo più basso. Questi includono un sensore di temperatura e umidità integrato, insieme a una funzione chiamata Sound Recognition in grado di monitorare gli allarmi di fumo e monossido di carbonio e inviare un avviso al tuo iPhone. Per gli iPad in versione alternativa per smart home non ci resta che aspettare notizie ufficiali.