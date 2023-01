Possiamo finalmente annunciare che anche Samsung Galaxy Z Flip 4 si aggiorna, con la build F721BXXS1BWA2 riceve le patch di sicurezza di gennaio 2023.

L’aggiornamento è stato ricevuto a poche ore di distanza da Galaxy Z Fold 4 e Z Fold 3. Il rollout delle patch per Galaxy Z Flip 4 è attualmente in corso anche in Italia. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung Galaxy Z Flip 4 si aggiorna con le patch di gennaio 2023

L’aggiornamento per Galaxy Z Flip 4 non include novità rilevanti. Chi l’ha già installata segnala bug fix e ottimizzazioni varie. Qualora voleste appurare se ci sono o meno novità extra conviene fare un check manuale sulla disponibilità di aggiornamenti tramite Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Potrebbe essere l’ultimo su base One UI 5.0 per Galaxy Z Flip 4 e diversi altri smartphone di ultima generazione. Insieme ai Galaxy S23 infatti Samsung presenterà il primo febbraio la One UI 5.1 che il pieghevole più compatto in gamma otterrà quasi immediatamente. Vi ricordiamo che, per effettuare l’aggiornamento, è necessario non avere la batteria scarica dello smartphone. In questo caso il dispositivo non vi permetterà di aggiornarlo fino a quando non lo attaccherete in ricarica o avrete una batteria appropriata.

Questo non è il caso dato che l’update non è così tanto pesante come altri, vi ricordiamo comunque che è meglio scaricare l’aggiornamento sotto rete Wi-Fi, in modo da non consumare i Giga della vostra offerta tariffaria. Che dire, l’aggiornamento come appena accennato riporta solamente dei bug fix, non ci resta che attendere il 1° febbraio 2023 per avere qualche novità in più da scoprire.