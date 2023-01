Il produttore cinese Oppo presenterà tra non molto tempo per il mercato indiano una nuova serie di smartphone di fascia alta. Si tratta in particolare dei nuovi Oppo Reno 8T e nel corso delle ultime ore l’azienda ha pubblicato in rete numerose immagini teaser ufficiali.

Oppo Reno 8T, l’azienda pubblica le prime immagini teaser ufficiali

Fra qualche settimana o giù di lì il noto produttore cinese Oppo toglierà i veli su una nuova serie di smartphone di fascia alta, inizialmente per il solo mercato indiano. Come già accennato, stiamo parlando della nuova serie denominata Oppo Reno 8T e ora abbiamo la conferma di diverse cose.

Questo grazie alle immagini teaser ufficiali pubblicate in queste ore dall’azienda stessa. Da queste immagini possiamo dunque notare come gli smartphone di questa serie avranno un ampio display con un foro centrale e diverse colorazioni, tra cui Black, Orange e una cangiante. Sembra inoltre che tutti i modelli avranno sul posteriore due zone circolari in cui verranno collocati rispettivamente sensori fotografici e un piccolo flash LED.

Sappiamo inoltre che uno dei modelli potrà vantare la presenza di un sensore fotografico principale da 100 MP. Immaginiamo che si tratti del modello Pro, ma per ora non ne abbiamo la conferma. Insomma, sembra che Oppo sia quasi pronta a stupire con i suoi nuovi smartphone di fascia medio-alta. Attendiamo comunque ulteriori informazioni prima del debutto ufficiale della nuova serie Oppo Reno 8T che, ricordiamo, non dovrebbe arrivare fra molto tempo, visti gli ultimi teaser ufficiali pubblicati dalla stessa azienda.