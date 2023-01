Le stufe a gas sono un argomento molto seguito negli ultimi mesi. Un nuovo studio le ha collegate ad un caso di asma infantile su otto. Anche la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti ha affermato che avrebbe esaminato la possibilità di vietarli.

Le stufe a gas sono una fonte di inquinamento?

Senza dubbio, sì. Ci sono due modi in cui le stufe a gas inquinano la tua casa. Il primo è il più ovvio: quando sono in uso. Il gas che brucia crea calore, che fa legare l’azoto e l’ossigeno tra le fiamme. Si combinano per creare ossido nitrico e biossido di azoto, noti collettivamente come NOx, che possono irritare i polmoni. Ma non è l’unico composto di cui preoccuparsi. La cottura a gas può anche emettere monossido di carbonio, particolato e persino formaldeide. Questi hanno tutti vari impatti deleteri sulla salute e possono influenzare il sistema respiratorio e cardiovascolare.

Probabilmente c’è una forma più insidiosa di inquinamento proveniente dalla tua stufa. Un numero crescente di ricerche mostra che le stufe a gas emettono composti tossici anche quando non sono in uso. Tra i più preoccupanti c’è il benzene, cancerogeno. Uno studio di PSE Healthy Energy ha trovato benzene nel 99% dei campioni prelevati nelle case in California. Altre sostanze chimiche scoperte includevano xilene, toluene ed etilbenzene, che possono anche causare problemi respiratori e possono anche causare il cancro.

Un problema di inquinamento

Questo è, ovviamente, solo quando la stufa è spenta. Una ricerca pubblicata lo scorso anno ha rilevato che le emissioni di NOx quando una stufa è in uso possono superare gli standard di sicurezza in pochi minuti.

Gruenwald ha anche paragonato le stufe all’avere un fumatore in giro, dicendo: “La stufa sarà francamente la principale fonte di inquinamento se non vivi in ​​una casa con un fumatore“.

Anche le stufe a gas sono terribili per il clima. Le emissioni di metano delle stufe a gas solo negli Stati Uniti equivalgono all’immissione di 500.000 automobili sulla strada ogni anno.