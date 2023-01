Windows 11, arriva la funzione perfetta per chi ha difficoltà a concentrarsi

La modalità Concentrazione di Windows 11 è una funzionalità progettata per aiutare gli utenti a concentrarsi su un compito specifico, eliminando le distrazioni e migliorando l’efficienza. È possibile attivare questa modalità tramite Impostazioni > Sistema > Concentrazione, e impostare un periodo di tempo specifico per la sessione produttiva, che può andare da 5 minuti a 240 minuti.

Windows 11: cosa offre la modalità concentrazione?

Una volta attivata la modalità Concentrazione, verrà visualizzato un timer sullo schermo che mostra il tempo rimanente, verrà attivata la modalità Non Disturbare, le app nella barra delle applicazioni non lampeggeranno più e le notifiche badge sulle app sulla barra delle applicazioni verranno disattivate. Inoltre, l’integrazione con l’orologio e la riproduzione musicale offrono un’esperienza ancora più immersiva.

La modalità Concentrazione di Windows 11 è un’ottima soluzione per coloro che desiderano eliminare le distrazioni e concentrarsi su un compito specifico, sia che si tratti di lavoro o di studio. Inoltre, con l’arrivo del primo Patch Tuesday del 2023 per Windows 11, gli utenti possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti e miglioramenti per la nuova funzionalità.

Questa permette anche di personalizzare l’esperienza in base alle proprie esigenze, ad esempio impostando una suoneria apposita per le chiamate o disattivando le notifiche per alcune app in particolare, ma anche creare un elenco di applicazioni e siti web che devono essere bloccati durante la sessione produttiva, in modo che non possano essere utilizzati per distrarre.

Alcuni utenti potrebbero addirittura trovare utile utilizzare la modalità Concentrazione in combinazione con altre app di produttività, come ad esempio software di gestione del tempo o app per la gestione delle attività. In questo modo, è possibile ottenere una maggiore efficienza e produttività, mentre si lavora o si studia.