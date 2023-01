Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di conoscere diversi dettagli tecnici riguardanti il prossimo smartphone top di gamma di casa Realme. Stiamo parlando del prossimo Realme GT Neo 5 e, ora che il suo debutto si sta facendo più vicino, i rumors continuano ad aumentare. In queste ultime ore, in particolare lo smartphone è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench.

Realme GT Neo 5, arrivano ulteriori conferme grazie ai benchmark di Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo top di gamma di casa Realme è stato avviato sul noto portale di benchmark Geekbench. Qui, in particolare, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello RMX3708. Per quanto riguarda i punteggi, il device in questione ha totalizzato 1279 punti in single core e 3902 punti in multi core.

Quello che è più interessante sono però i dettagli tecnici emersi da questi benchmark. Secondo quanto riportato su Geekbench, il nuovo Realme GT Neo 5 potrà contare su performance molto elevate. Questo sarà possibile grazie alla presenza del potente processore Snapdragon 8+ Gen 1. Ad accompagnarlo per aiutare ulteriormente nelle performance ci saranno inoltre fino a 16 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda il software installato a bordo, sarà presente l’ultima release del software di Big G, cioè Android 13. Insomma, altre informazioni vanno ad aggiungersi a questo quadro che è ormai quasi completo. Ricordiamo che, fra le altre caratteristiche, ci sarà un display da 6.74 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz. Il comparto fotografico includerà poi tre sensori fotografici da 50, 8 e 2 MP.