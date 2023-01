Instagram si aggiorna con tante novità interessanti e soprattutto utili per gli utenti più giovani. La più interessante è sicuramente la Quiet Mode, già in fase di distribuzione.

Grazie al nuovo aggiornamento gli utenti potranno attivare la Quiet Mode così da disattivare la ricezione di notifiche. Sul profilo dell’utente sarà indicata l’attivazione della modalità silenziosa, che non permetterà di ricevere messaggi in Direct e altre notifiche fino alla sua disattivazione. Coloro che desiderano comunicare con l’utente, quindi, saranno avvisati della possibilità che il messaggio non sia stato ancora spedito così da poter adottare metodi alternativi se necessario.

Instagram introduce la nuova Quiet Mode per disattivare tutte le notifiche!

Stando alle informazioni trapelate fino a questo momento, Instagram sfrutterà la sua Quiet Mode anche in maniera autonoma suggerendo ai più giovani di attivarla soprattutto in tarda serata. L’avviso sarà fornito dal social non appena saranno passati svariati minuti dall’utilizzo della piattaforma in fasce orarie nelle quali è sconsigliato.

L’arrivo dell’aggiornamento, attualmente in fase di distribuzione in un numero limitato di Paesi, è accompagnato dall’introduzione di un’ulteriore novità che mira a consentire a ogni utente di personalizzare il feed. Tramite la segnalazione dei post che non si desiderano visualizzare e l’inserimento di parole ed emojis in una lista che sarà utilizzata per filtrare tutti i post nei quali appaiono, così da consentirne l’eliminazione automatica dal feed.

Instagram non ha ancora rilasciato le nuove funzioni in tutti i Paesi ma in tempi davvero brevi sarà possibile utilizzare le novità descritte anche in Italia.