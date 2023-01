whatsapp-sapevi-che-potevi-inviare-messaggi-che-si-cancellano-automaticamente

Non è sempre ovvio il perché sarebbe vantaggioso avere la possibilità di inviare un messaggio che, una volta ricevuto, si cancella poco dopo. Se scegliete questa strada, potreste rimanere piacevolmente sorpresi dalla varietà di eventi vantaggiosi che ne derivano. Per mettere in pratica questo consiglio, è sufficiente sperimentare le varie possibilità di configurazione fornite dal sistema; non è necessario alcun software aggiuntivo.

Le chat non devono essere utilizzate in nessun caso per memorizzare informazioni sensibili o private. Qualsiasi password, data, nome o pezzo di lavoro che abbia un significato personale o professionale per il suo proprietario è vulnerabile al furto come qualsiasi altro dato sensibile. Questo metodo può essere utilizzato per lasciare un messaggio per un breve periodo di tempo (ad esempio, qualche ora), per poi farlo scomparire da solo allo scadere del tempo.

WhatsApp, l’opzione può già essere utilizzata

Per accedere al menu di configurazione della chat, scegliere il nome dell’utente visualizzato all’inizio della conversazione. Se si sceglie l’opzione “Messaggi effimeri”, tutti i messaggi inviati verranno cancellati al termine del periodo di tempo stabilito. Esistono tre diversi intervalli di tempo che possono essere utilizzati per definire la durata dell’accesso a una comunicazione effimera. Questi tempi sono rispettivamente ventiquattro ore, sette giorni e novanta giorni. In una conversazione, l’utente ha il controllo completo delle informazioni che condivide e può attivare o disattivare questa funzione in qualsiasi momento.

Si diceva tempo fa che WhatsApp lavorava ad una funzione che permetteva di scegliere orari personalizzati per la funzionalità dei messaggi effimeri, ma al momento non sappiamo quando e se sarà rilasciata l’opzione tanto richiesta dagli utenti.