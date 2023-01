Il produttore cinese Xiaomi ha in cantiere per il 2023 numerosi smartphone e tra questi ce ne saranno diversi a marchio Poco. Uno di questi sappiamo che sarà il prossimo top di gamma Poco F5, ma a quanto pare l’azienda sta preparando l’arrivo di un ulteriore device appartenente ad una fascia di prezzo differente. In particolare, si tratta del prossimo Poco C55. Il suo debutto sul mercato sembra ormai imminente, dato che ha già ricevuto la certificazione IMDA.

Poco C55, il nuovo smartphone di Xiaomi riceve la certificazione IMDA

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone del noto produttore cinese Xiaomi ha ricevuto l’importante certificazione IMDA e questo significa che il suo debutto ufficiale sta per arrivare. In particolare, come già accennato, si tratta del prossimo Poco C55 e sulla certificazione in questione è stato registrato con il numero di modello 22127PC95G. L’arrivo di questa certificazione non ha rivelato molti dettagli, se non il supporto alle connessioni Bluetooth e Wi-Fi.

Nonostante questo, secondo precedenti rumors sappiamo che Poco C55 sarà una versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda cinese, ovvero il Redmi 12C. Per questo motivo, ci aspettiamo più o meno le stesse specifiche. Ve le riassumiamo qui di seguito.