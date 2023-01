OpenAI, svelato chi si nasconde dietro l'intelligenza artificiale del momento

L’IA è una tecnologia in rapida evoluzione e OpenAI sta lavorando per garantire che essa venga utilizzata in modo responsabile e sostenibile. I ricercatori di OpenAI stanno esplorando una vasta gamma di applicazioni dell’IA, tra cui la robotica, la medicina, la finanza e la scienza dei dati, per citarne alcune. L’organizzazione sta inoltre lavorando su tecnologie come GPT-3, un modello di generazione di linguaggio che sta rivoluzionando il modo in cui le macchine possono generare testo e comprendere il linguaggio naturale. La nuova intelligenza sta poi lavorando su iniziative come OpenAI API e la sua piattaforma di sviluppo.

Con OpenAI API, gli sviluppatori possono integrare facilmente le funzionalità di IA nei loro progetti, mentre con la piattaforma di sviluppo di OpenAI questi possono creare, testare e distribuire facilmente modelli di IA. L’organizzazione è anche impegnata in una serie di partnership con aziende leader del settore per accelerare l’adozione dell’IA in diversi settori.