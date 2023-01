MediaWorld è folle, gennaio con prezzi al 70% sulla telefonia e computer

MediaWorld ta battendo la concorrenza a colpi di grandi sconti, soprattutto per quanto riguarda l’elettronica e la tecnologia a cui tutti ambiscono.

MediaWorld, le offerte del grande negozio basato sull’elettronica stupiscono tutti per quanto concerne gli smartphone: ecco quelli più interessanti e in sconto

Secondo quanto riportato, ci sarebbero tantissimi nuovi sconti all’interno dei grandi magazzini che si occupano di tecnologia ed elettronica. MediaWorld su tutti starebbe facendo davvero tutto quello che è nelle sue capacità per distruggere la concorrenza soprattutto online, mostrando delle offerte clamorose soprattutto nel mondo della telefonia.

Per quanto riguarda il mondo Apple, il più ambito da parte degli italiani, ci sono delle offerte davvero interessanti come quella del nuovo iPhone 14 che questa volta è disponibile per l’acquisto ad un prezzo di soli 829 €. Ricordiamo che attualmente è difficile trovarlo disponibile negli Apple Store, per cui potreste fare un vero affare.

A seguire ci sono altri grandi sconti, come Samsung chi risponde ad Apple con la sua variante top di gamma rappresentata dal Galaxy S22 Ultra 5G. Il prezzo in questo caso è di 999 € per il pubblico.

Ci sono poi tante altre proposte interessanti, con smartphone meno costosi e meno performanti ma comunque di livello molto più alto rispetto al solito. Ecco uno Xiaomi Redmi Note 11S a 229 euro ad esempio, o magari un Oppo A96 a 259 euro. Seguono poi Xiaomi Redmi 9A a 109 euro, ma anche Honor Magic 4 Lite a 229 euro