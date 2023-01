Una campagna promozionale davvero unica è stata lanciata proprio in questi giorni da MediaWorld, pensare di risparmiare sui vari acquisti è finalmente possibile, grazie alla presenza di sconti speciali che possono essere applicati sulla maggior parte dei prodotti.

Gli acquisti, come al solito quando parliamo di Mediaworld, possono comunque essere completati da tutti nei negozi fisici, senza differenze territoriali di alcun tipo, come anche direttamente online sul sito ufficiale, dove si trovano gli stessi prezzi, ma che potrebbero richiedere il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Mediaworld, le offerte con tantissime occasioni da non credere

Approfondendo la conoscenza del volantino MediaWorld, notiamo più che altro la presenza di un numero impressionante di sconti legati al mondo della telefonia mobile. Il modello Apple più richiesto dal pubblico mondiale può difatti essere acquistato con un esborso finale di soli 899 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna. Discorso simile per alcuni top di gamma con sistema operativo Android, tra i quali troviamo anche il top assoluto Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo è di 949 euro, oppure il bellissimo Xiaomi 12T Pro, disponibile a 799 euro.

Molto buone sono anche le promozioni di fascia media, infatti sono acquistabili i vari Oppo Find X5 a soli 599 euro, passando anche per Oppo Find X5 Lite a 429 euro, Xiaomi 11T Pro a 399 euro, Redmi Note 11 Pro a 299 euro, senza però dimenticarsi di Honor Magic 4 Lite, Honor X8, Galaxy A23, Oppo A96, Oppo A54s, Galaxy A13 e similari.