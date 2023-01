Durante l’ultima fiera tecnologica del CES di Las Vegas il noto colosso sudcoreano Samsung ha presentato ufficialmente un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Si tratta in particolare del nuovo Samsung Galaxy A14 5G e ora quest’ultimo è disponibile all’acquisto per il mercato statunitense.

Samsung Galaxy A14 5G, il nuovo device è acquistabile negli USA

Nel corso delle prossime settimane il colosso sudcoreano Samsung presenterà ufficialmente numerosi dispositivi. In primis, sarà annunciata la nuova serie di smartphone top di gamma, ovvero i nuovi Samsung Galaxy S23. Poi sarà a breve anche il turno dei nuovi medi di gamma della serie Samsung Galaxy A, ovvero i Samsung Galaxy A34 e Samsung Galaxy A54.

Tuttavia, come già accennato, l’azienda ha già annunciato ufficialmente il nuovo entry-level Samsung Galaxy A14 5G durante l’ultima fiera tecnologica del CES di Las Vegas. Per il momento, lo smartphone è approdato ufficialmente per il mercato statunitense. Lo smartphone, in particolare, è da poco acquistabile direttamente sullo store ufficiale dell’azienda ad un prezzo di 199,99$, ovvero a circa 184 euro al cambio attuale.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy A14 5G dispone sul fronte di un Infinity-V Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici di diagonale on risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il processore montato a bordo è il soc MediaTek Dimensity 700 con tagli di memoria pari a 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Il comparto fotografico comprende tre sensori da 50, 2 e 2 MP, mentre la batteria ha una capienza di 5000 mah.