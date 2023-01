I riconoscimenti sono qualcosa di fondamentale per le aziende, soprattutto quando si trovano a lavorare in un ambiente estremamente concorrenziale. Proprio per quanto concerne il mondo della telefonia mobile, la competizione è all’ordine del giorno e a parteciparvi sono davvero in tanti. Il numero di gestori che oggi in Italia si affolla per provare ad accaparrarsi il numero maggiore di utenti e spaventosamente alto rispetto al passato, con alcune aziende che riescono ancora a dominare senza troppi problemi.

Risultava un tempo difficile pensare che è un provider che arrivasse dal nulla potesse in qualche modo riuscire a dominare senza problemi ed invece è accaduto. Iliad è arrivato qualche anno fa, riuscendo subito ad imporre il proprio ritmo che ha portato anche gli altri gestori ad abbassare i prezzi delle offerte.

Oggi c’è un grande riconoscimento, soprattutto dopo l’ultimo 2022: OpenSignal ha insignito Iliad come il primo operatore in Italia per disponibilità di rete mobile secondo gli ultimi dati raccolti. Il merito è ovviamente del grande impegno del gestore che è stato in grado, oltre che di riservare offerte stratosferiche al suo pubblico, anche di espandere al meglio la sua rete. Ovviamente la qualità non è la stessa di Vodafone, gestore ad esempio molto più navigato nel settore, ma il numero di utenti di Iliad è in netta crescita e oggi supera i 10 milioni.

Iliad: torna finalmente l’offerta da 150 giga in 5G al prezzo di 9,99 € al mese per sempre

Stavate aspettando il ritorno di un’offerta stratosferica per farla finalmente vostra? Iliad non può fare altro che accontentarvi durante questo mese di gennaio, proponendo al pubblico la sua migliore opportunità. Stiamo parlando chiaramente dell’offerta che per soli 9,99 € al mese per sempre dispone ben 150 giga di connessione dati in 5G.

Ovviamente non è tutto dal momento che ci sono anche i minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti, con la scheda che costa 9,99 € una tantum.