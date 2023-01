Esenzione garantita dal pagamento del canone Rai per una determinata porzione di utenti che, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, avrà l’opportunità di richiedere il non pagamento di una delle tasse più odiate e discusse dal pubblico italiano.

A prescindere dalla porzione di popolazione di cui farete parte, è bene ricordare che è sempre necessario richiedere l’esenzione, anche se ne avete diritto, non viene applicata in automatico, spingendo il consumatore a presentare la domanda dal sito dell’Agenzia delle Entrate entro e non oltre la data preposta, altrimenti verrà automaticamente addebitata sulla bolletta dell’energia elettrica.

Canone Rai, chi sono gli utenti esenti

Tanti utenti in Italia possono godere dell’esenzione dal pagamento del canone Rai, in particolare parliamo degli over 65, che ricordiamo devono aver compiuto almeno il 65esimo anno di età alla data di presentazione della domanda, con un reddito famigliare annuo non superiore agli 8000 euro. E’ importante sottolineare la dicitura famigliare, poiché il reddito da considerare non è solamente legato al singolo individuo, ma proprio all’intero nucleo famigliare.

Gli altri che possono richiedere l’esenzione sono i possessori di una seconda casa, che si sono visti addebitare erroneamente due volte il canone Rai, oppure coloro che non possiedono un apparecchio televisivo. Quest’ultimi possono firmare una autodichiarazione a loro rischio e pericolo, si consiglia caldamente di non dichiarare il falso, le sanzioni sono decisamente importanti.

In ogni caso, come anticipato, sarà necessario presentare la domanda di esenzione entro e non oltre il 31 gennaio.