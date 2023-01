Canone Rai 2023, il manuale per pagarlo e tutte le novità in merito

Il canone Rai, che è stato introdotto nel 1989, ha sempre sollevato polemiche e critiche, sia per l’importo elevato, sia per la sua natura obbligatoria, che non tiene conto dell’effettivo utilizzo dei servizi televisivi. Nonostante ciò, rappresenta una delle principali fonti di finanziamento dell’emittente televisiva pubblica e, a causa della sua obbligatorietà, è una delle tasse più facili da riscuotere.

Canone Rai 2023: quanto si paga nel nuovo anno e quali sono i cambiamenti

Per quanto riguarda i possibili metodi di pagamento, ci sono state proposte per pagare il canone Rai tramite carta di credito, bollettino postale o tramite l’utilizzo di un’app dedicata. Tuttavia, queste proposte non sono state ancora adottate a causa dei costi aggiuntivi che comporterebbero e delle difficoltà nell’adozione delle nuove tecnologie.

Al momento, quindi, per quanto riguarda il 2023, non ci sono novità riguardo al Canone Rai e si dovrà procedere con il pagamento tradizionale, tramite la bolletta elettrica. Si tratta di una tassa che risulta ancora poco compresa dalla maggioranza degli italiani e che desta molti dubbi e perplessità, sia per quanto riguarda l’importo che per quanto riguarda la modalità di pagamento, ma che continua ad essere un’importante fonte di finanziamento per la Rai.

Ci sono alcune eccezioni per quanto riguarda il pagamento del canone. Ad esempio, coloro che possiedono solo una TV in un’abitazione dove vivono anche altre persone, oppure coloro che utilizzano la TV solo in un’abitazione secondaria, possono chiedere una riduzione del canone. Inoltre, i pensionati con redditi bassi o che hanno difficoltà economiche possono chiedere un’esenzione.

Negli ultimi anni c’è stata una crescente richiesta perché venga eliminato o sostituito con un sistema di finanziamento alternativo. Tuttavia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che per il momento non ci saranno cambiamenti e che il canone Rai dovrà essere pagato obbligatoriamente. Il che significa che non pagare la tassa obbligatoria comporti sanzioni amministrative.