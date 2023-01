samsung-galaxy-s23-e-s23-avranno-un-nuovissimo-tipo-di-hardware

Sembra che una delle caratteristiche più controverse dei prossimi telefoni Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ sia stata verificata. Anche se si dice che la linea Galaxy S23 avrà un chip Snapdragon 8 Gen 2 più veloce e una fotocamera con una risoluzione fino a 200 megapixel, la quantità di RAM rimarrà la stessa.

Ice world, un noto leaker, ha rivelato alcune nuove informazioni sul Samsung Galaxy S23. In un articolo, l’informatore sembra preoccuparsi di un discutibile miglioramento della qualità di registrazione video, mentre in un altro si parla della quantità di RAM che sarà inclusa nel Galaxy S23 e nel Galaxy S23+. La fonte afferma che si tratta di una “prova al 100%”, anche se sembra che entrambi i dispositivi saranno limitati a 8 GB di RAM.

Galaxy S23 e S23+ includeranno una RAM LPDDR5X

Molti saranno contrariati dal fatto che Samsung abbia apparentemente scelto di non migliorare la capacità dello smartphone da 8 GB, anche se Apple considera 6 GB adeguati per la sua linea di iPhone 14. Mentre il Galaxy S22 Ultra era disponibile con 8 GB o 12 GB di RAM, i Galaxy S22 e S22+ erano limitati a 6 GB. È possibile che il Galaxy S23 Ultra offra queste ultime quantità come scelta.

Nonostante l’apparente disappunto di Ice universe, alcuni dei suoi fan non sembrano troppo preoccupati dal fatto che Samsung non fornisca un aumento di RAM per il Galaxy S23 o il Galaxy S23+. Egli sostiene che “8 GB potrebbero riempirsi rapidamente” per coloro che giocano o fanno un uso intensivo del multitasking sul proprio smartphone. Si prevede che la RAM LPDDR5X più veloce sarà utilizzata nei device Galaxy S del 2023, compensando la stessa quantità.