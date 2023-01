Microsoft sta cercando di integrare il popolare chatbot AI ChatGPT nelle app Word, Outlook e PowerPoint, secondo un rapporto di The Information. Il rapporto afferma che, secondo le affermazioni di un insider di Microsoft, il gigante della tecnologia vuole migliorare il sistema di risposta automatica delle proprie app utilizzando la tecnologia chatbot di OpenAI.

Utilizzando il modello GPT di generazione del testo creato da OpenAI, Microsoft spera di migliorare il modo in cui app come Word e Outlook possono eseguire attività come la correzione automatica del testo o la risposta alle e-mail. Secondo un precedente rapporto di The Information, Microsoft sta anche pianificando di realizzare una nuova versione di Bing che incorpori direttamente ChatGPT, in modo che gli utenti possano ricevere risposte migliori per le loro query di ricerca.

Nonostante la promettente collaborazione, le fonti riferiscono che ci sono varie sfide che sorgeranno se l’integrazione di ChatGPT avrà luogo davvero. Un ostacolo importante sarà l’accuratezza, poiché ChatGPT è noto a molti utenti per non essere una fonte di informazioni accurata al 100%. L’integrazione di una fonte imprecisa nel completamento automatico in Word, le risposte e-mail in Outlook o le query di ricerca in Bing potrebbero rendere le app più difficili da usare.

Una buona idea per chi utilizza il pacchetto Office

Le informazioni riportano inoltre che Microsoft sta attualmente lavorando per preservare la privacy di modelli linguistici come GPT-3, nonché GPT-4 attualmente inedito. Il rapporto afferma inoltre che i ricercatori dell’azienda hanno già condotto con successo esperimenti su modelli linguistici su larga scala basati su dati privati.

L’attuale utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di Microsoft può essere visto in modo prominente su Word e PowerPoint, dove le app suggeriscono spesso agli utenti immagini e didascalie basate sulla cronologia e sulle preferenze. Tuttavia, se ChatGPT viene inserito nel mix, potremmo, ad esempio, aspettarci che Outlook scriva automaticamente messaggi complessi come “scrivi una lettera di scuse per aver perso il compleanno di mio nipote“, ecc.

Al momento in cui scriviamo, non è stata ancora annunciata alcuna informazione ufficiale riguardante l’utilizzo di ChatGPT da parte di Microsoft o i loro piani in merito.