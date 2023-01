Malware bancario, fate attenzione alle app Android che utilizzate

Il nuovo anno è iniziato con l’allarme di un malware Android, chiamato CypherRat, e il quale si sta diffondendo in Europa. Secondo i ricercatori di ThreatFabric, c’è stato un improvviso aumento nei rilevamenti di questa minaccia, appartenente alla famiglia SpyNote, nell’ultimo trimestre del 2022.

Malware bancario: come difendersi

CypherRat utilizza la richiesta di accesso alle funzioni di accessibilità di Android per intercettare messaggi SMS, spiare chiamate e il loro registro, installare nuove app di nascosto e registrare audio e video. Con queste funzionalità, è in grado di localizzare il dispositivo, rubare le credenziali di account come Facebook e Google e, sfortunatamente, anche di banche di tutto il mondo.

Al momento, non sembrano esserci app dannose che nascondono CypherRat in Italia, ma alcune varianti in circolazione in Germania stanno colpendo clienti di famose banche, come la Deutsche Bank. CypherRat è stato trovato su Play Store all’interno di app per la personalizzazione del dispositivo o finte utility, ma si consiglia di prestare molta attenzione a qualsiasi app che viene installata sul proprio dispositivo mobile.