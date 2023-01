Android, le app a pagamento gratis di oggi sul Play Store sono tante

Tutti gli utenti che hanno lo smartphone Android potrebbero oggi avere un grande regalo direttamente dal Play Store di Google. Infatti è arrivato anche oggi il momento di scoprire quali sono i titoli a pagamento da scaricare gratuitamente tra applicazioni e giochi del celebre market dedicato alle persone che hanno un dispositivo mobile marchiato a fuoco dal celebre robottino verde. Chiaramente la promozione durerà per pochi giorni, per cui fare presto potrebbe essere la chiave di tutto. Ricordiamo che si tratta di tutti i giochi e applicazioni a pagamento, per cui contenuti di altissimo livello.

Le grandi offerte non riguardano farò solo il mondo Android, dal momento che anche Amazon risulta in questi giorni uno dei siti più presi di mira. Gli utenti infatti stanno cercando le migliori offerte da portare a casa nonostante il periodo natalizio sia passato da tempo. L’obiettivo è quello di poter avere a disposizione la tecnologia di livello ma anche oggetti provenienti da altre categorie. Per non perdere neanche una sola offerta vi consigliamo un trucco, ovvero quello di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale che conta oltre 74.000 utenti al suo interno. Per entrare nel canale tutto quello che dovete fare sarà cliccare qui.

Android: le offerte di oggi riguardano applicazioni e giochi a pagamento che diventano gratis

Qui in basso c’è una lista di titoli a pagamento che potete scaricare gratis semplicemente cliccando sui link che trovate evidenziati.