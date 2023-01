Poiché esistono numerose strutture artificiali che possono essere viste dallo spazio, spesso gli utenti si chiedono cosa vedono in cielo mentre fotografano e fanno video per una maggiore chiarezza. Tuttavia, una specie particolare può essere talvolta osservata al largo della costa australiana, nelle vicinanze di Exmouth, nel nord-ovest del Paese. In quest’area si trova un massiccio esagono dallo strano aspetto.

La stazione di comunicazione navale Harold E. non ha in alcun modo un aspetto segreto o antiquato. La missione del Dipartimento della Difesa australiano, che è responsabile del funzionamento e della manutenzione della stazione per conto dell’Australia e degli Stati Uniti d’America, è quella di garantire che tutte le navi e i sottomarini alleati nell’Oceano Pacifico occidentale e orientale possano comunicare tra loro.

L’esagono è una stazione di comunicazione navale

La Torre Zero, la stazione più alta del particolare complesso, misura 387 metri dalla base alla cima e, per alcuni anni, ha avuto il titolo di struttura più alta dell’emisfero meridionale interamente costruita dall’uomo. Inoltre, intorno alla torre principale si trovano altre sei torri, ognuna delle quali raggiunge un’altezza di 364 metri.

Tuttavia, l’esagono formato dagli altri sei edifici, che hanno un’altezza totale di 304 metri, è molto più grande. La Harold E. Holt è una nave che è stata ampiamente utilizzata dalla CIA nel corso di molti anni. È stata chiamata così in onore del precedente Primo Ministro australiano che aveva commissionato la costruzione della nave (che nel 1983 cercava di trascendere lo spazio e il tempo con la sua mente).