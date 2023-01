Il produttore cinese OnePlus ha da poco presentato sul mercato il suo nuovo smartphone top di gamma, ovvero OnePlus 11. Tuttavia, nel corso delle prossime settimane l’azienda dovrebbe annunciare in veste ufficiale anche il suo primo tablet, ovvero OnePlus Pad. Stando a quanto è emerso in rete in queste ore, sembra che questo device arriverà ufficialmente già a giugno 2023.

OnePlus Pad, il primo tablet dell’azienda in arrivo già a giugno 2023

OnePlus si sta preparando per annunciare il suo primo tablet, ovvero OnePlus Pad. Come già accennato, sembra che il suo debutto sia più vicino del previsto, dato che si parla in rete di giugno 2023. Secondo le indiscrezioni emerse, il nuovo tablet dell’azienda prenderà ispirazione da uno dei tablet presentati dall’azienda Oppo, ovvero Oppo Pad Air.

Ci troveremo quindi di fronte ad un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato. Se le specifiche saranno le stesse tra i due dispositivi, possiamo infatti aspettarci la presenza del soc Snapdragon 680. Il display dovrebbe poi essere un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 10.36 pollici e con una risoluzione pari a 2K. La batteria dovrebbe poi avere una capienza di 7100 mah con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Questo è quanto dobbiamo aspettarci se il nuovo tablet di OnePlus avrà le stesse caratteristiche del cugino Oppo Pad Air. Immaginiamo comunque che l’azienda OnePlus apporterà qualche modifica e peculiarità dal punto di vista estetico. Staremo a vedere. Fino al debutto ufficiale previsto per il mese di giugno 2023, infatti, arriveranno sicuramente ulteriori novità e dettagli.