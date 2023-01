Netflix, i nuovi film in arrivo sono top mentre spopola l'abbonamento da 5 euro

Nonostante se ne parlasse già da tempo negli Stati Uniti, la notizia è arrivata tra lo stupore generale in Italia nel momento della presentazione ufficiale: l’abbonamento di Netflix che al suo interno contiene le pubblicità ha stupito un po’ tutti. C’è chi è rimasto stupito in positivo per via del prezzo molto basso e quindi di una nuova occasione per avere tutto, mentre c’è anche chi è rimasto stupito in negativo. Non tutti infatti hanno avuto la voglia di accettare compromessi legati a questa nuova soluzione, un piano molto lontano da quello Premium a cui tutti sono abituati.

Certo è che consoli 5,49 € al mese è possibile avere il meglio anche se con quattro o cinque minuti di pubblicità che compariranno per ogni ora di contenuti di prodotti su Netflix.

Netflix, qui in basso c’è la lista completa con alcuni dei nuovi film che arriveranno lungo questo mese di gennaio 2023

Come potete notare, le uscite sono ancora in corso, con diversi film che potrebbero portare area di novità su Netflix anche nei prossimi giorni. L’ultima uscita è stata quella del 6 gennaio ma a quanto pare dal 10 in poi ce ne saranno altre con delle produzioni molto apprezzate. Stando a quanto riportato, anche il mese di febbraio sarà molto produttivo sotto questo punto di vista nel frattempo ecco l’elenco completo dei film di questo mese.