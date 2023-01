Nelle ultime settimane circolavano parecchie indiscrezioni che riguardavano OnePlus 11 Pro, soprattutto dopo che il modello base è stato presentato ufficialmente a livello globale.

Nelle ultime ore è intervenuto il colosso, dichiarando che il modello Pro non arriverà mai. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus 11 Pro non ci sarà, a confermarlo è l’azienda stessa

Li Jie, presidente di OnePlus China, ha risposto a una domanda degli utenti sul social cinese Weibo affermando che non c’è un dispositivo OnePlus 11 Pro in lavorazione. Questo non significa che OnePlus non rilascerà altri smartphone di punta entro la fine del 2023, poiché la seconda metà dell’anno l’azienda è solita immettere sul mercato un nuovo esponente della serie “T”.

Secondo recenti indiscrezioni OnePlus potrebbe rilasciare una nuova ammiraglia e uno smartphone pieghevole entro la fine dell’anno e considerando che OnePlus 10T dell’anno scorso non ha introdotto grandi novità, OnePlus 11T dovrebbe proporre miglioramenti su tutti i fronti e magari offrire anche alcune delle caratteristiche assenti su OnePlus 11, come come una classificazione IP ufficiale e la ricarica wireless.

Tuttavia queste mancanze potrebbero riguardare solo la versione cinese di OnePlus 11, ma per scoprirlo bisognerà attendere il 7 febbraio 2023, quando l’azienda svelerà la versione globale dello smartphone. Per il momento queste sono le uniche informazioni che abbiamo, ovviamente non mancheremo di aggiornarvi non appena scopriremo qualche dettaglio in più.