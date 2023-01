apple-introduce-una-nuova-ia-che-legge-qualsiasi-audiolibro

A partire da oggi, Apple ha reso disponibile per l’uso sulla sua piattaforma Apple Books un nuovissimo servizio che si avvale di un lettore di intelligenza artificiale per generare automaticamente audiolibri di alta qualità a partire da opere testuali. Il servizio, introdotto a dicembre dell’anno scorso, offre agli autori che pubblicano i loro romanzi tramite Apple Novels la possibilità di trasformare le opere in audiolibri grazie all’intelligenza artificiale. Sul sito web di Apple si possono già vedere dimostrazioni dell’output vocale del sistema.

Nonostante il crescente pubblico degli audiolibri, solo una minima parte dei romanzi è disponibile in questo formato, lasciando milioni di opere non lette. Molti autori, in particolare quelli che hanno le loro opere autopubblicate e quelli che sono legati a piccole case editrici, non sono in grado di generare versioni di audiolibri delle loro opere perché le spese di produzione sono così costose e gli ostacoli tecnologici sono così difficili.

Apple sta coinvolgendo di più l’IA

Secondo Apple, “la narrazione digitale di Apple Books unisce una tecnologia di sintesi vocale all’avanguardia con l’importante lavoro di team di linguisti, specialisti del controllo qualità e ingegneri audio per produrre audiolibri di alta qualità a partire da un file ebook”, rendendo la creazione di audiolibri più accessibile a tutti e aumentando il numero di audiolibri disponibili. L’innovativa tecnologia vocale di Apple è stata estesa ai settori dell’editoria e della narrazione di audiolibri con la collaborazione di autori, editori e narratori”.

La categoria “Narrated by Apple Books” sottolinea i primi audiolibri narrati dall’intelligenza artificiale, come afferma il Guardian. Recentemente, Spotify e Apple sono state impegnate in una disputa e il tema degli audiolibri è emerso come il principale punto di contesa tra le due aziende.