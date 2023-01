Meno di un mese dopo l’inizio della produzione del suo veicolo elettrico solare, Lightyear ha iniziato a mostrare le immagini del suo secondo modello molto più economico, la Lightyear 2.

A seguito di un annuncio di questa mattina, la società ha aperto la sua lista d’attesa per il preordine, che sarà venduto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa. L’auto promette di fornire oltre 500 km di autonomia con una singola carica con l’aiuto del Sole e inizia con un prezzo consigliato inferiore a 40.000 euro.

Lightyear è un’azienda olandese di veicoli elettrici solari che seguiamo da diversi anni, in parte per le sue audaci promesse in fatto di design, ma anche a prezzi convenienti. La startup aveva promesso da tempo di lanciare sul mercato la sua Lightyear 0, una berlina elettrica solare che inevitabilmente arrivò come l’auto di serie più aerodinamica mai realizzata.

Sicuramente meno costosa di una Tesla

La società ha iniziato la produzione di 946 unità pianificate lo scorso dicembre presso Valmet Automotive in Finlandia, consolidando per sempre il suo posto nella storia come il primo a portare sul mercato un veicolo elettrico solare.

Sebbene gran parte dell’attenzione del pubblico sia stata rivolta al Lightyear 0 negli ultimi quattro anni, l’azienda ha lavorato dietro le quinte per consegnare il suo secondo modello, il Lightyear 2. Ma il suo predecessore parte da un prezzo consigliato di 250.000 dollari ed è rimasto fuori dalla portata della maggior parte dei consumatori medi anche i più ricchi.

Lightyear è stato abbastanza consapevole di questo prezzo elevato e ha esortato i fan dell’azienda a “resistere“.

“Ciò che le persone sottovalutano di Lightyear 0 è che ci siamo concentrati così tanto sulla scelta delle tecnologie scalabili. Questo è anche sconcertante per le persone sul motivo per cui possiamo farlo, ma siamo davvero fiduciosi di poter scendere fino a quel prezzo.