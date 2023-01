Nel nuovo video Hyundai e Motional mostrano in esclusiva il lancio del Robotaxi IONIQ 5, il nuovo modello a guida autonoma basato sulla tecnologia IONIQ 5. Il video mostra la tecnologia basata sul sistema a guida autonoma di livello 4 e tutte le caratteristiche principali mirate alla sicurezza del Robotaxi IONIQ 5, il cui lancio è previsto per la fine dell’anno corrente.

Con 42,5 milioni di visitatori all’anno (dato rilevato nel 2019, prima della pandemia), Las Vegas – nota come la “Capitale mondiale del divertimento” – è una destinazione chiave per le soluzioni di trasporto a breve termine di questa tipologia. Molti turisti si affidano a taxi e servizi di ride hailing durante il soggiorno nella città. La soluzione offerta dal Robotaxi IONIQ 5 a guida autonoma sarà perfetto per spostarsi in sicurezza.

Il video mostra anche come questa celebre città offra tutti gli scenari utili, anche i più insoliti, per condurre i vari test sul veicolo. Il Robotaxi IONIQ 5 viene visto utilizzare i suoi oltre 30 sensori avanzati nel video, ossia un’incredibile combinazione di telecamere, radar e lidar. Incluso anche il sistema informatico di bordo per guidare in modo sicuro in un ambiente anche trafficato da mezzi di ogni tipo, o pedoni. Nel video si vede anche il Robotaxi IONIQ 5 andare a prendere alcuni passeggeri all’ingresso di un hotel affollato, in modo esemplare e attento, come farebbe un autista esperto.

Hyundai e Motional presentano video in anteprima del nuovo Robotaxi IONIQ 5

Dopo Las Vegas, il Robotaxi sarà testato a Los Angeles e in altre grandi città, anche nel resto del mondo. Il veicolo sta già imparando a gestire le strade strette e tortuose di Boston, a districarsi tra le strade di San Diego e Singapore. Non solo i veicoli elettrici autonomi funzionano al sicuro senza conducente alla guida, ma sono anche a favore dell’ambiente con zero emissioni.

La visione di Hyundai di Progress for Humanity è ben rappresentata dalla descrizione del Robotaxi IONIQ 5. “Una soluzione di mobilità senza conducente ma con ‘umanità in sé’”. Un altro esempio di questa visione dell’azienda è chiara nell’allestimento pensato, invece, per Milano con il “Wall of the future”.