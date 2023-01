un-sottomarino-tedesco-fu-affondato-a-causa-di-problemi-con-il-wc

La storia si svolge nell’aprile del 1945, non molto tempo dopo la resa della Germania nella Seconda Guerra Mondiale, e ha come protagonista l’U-Boot 1206. Questo particolare veicolo sottomarino era dotato di bagni più moderni rispetto al suo equivalente alleato, ma questi miglioramenti si sarebbero rivelati la sua rovina.

I servizi igienici dei sottomarini alleati non erano così all’avanguardia come le loro controparti giapponesi; al contrario, utilizzavano una fossa settica per immagazzinare i rifiuti dell’equipaggio e scaricarli sulla superficie dell’acqua. Sebbene efficace, questo sistema richiedeva un notevole spazio.

Il meccanismo di pulizia fu un disastro

Il meccanismo di pulizia ad alta pressione degli U-Boot tedeschi permetteva di gettare i rifiuti nell’oceano anche quando le navi erano sommerse. Si può notare l’enorme divario tecnologico che doveva esserci tra le due navi.

Con grande disappunto del capitano Karl-Adolf Schlitt, la tecnologia salva-spazio non era così semplice da usare come pubblicizzato. Il 14 aprile, mentre si trovava in profondità, il capitano Schlitt andò alla toilette e riuscì a intasare il sistema di scarico girando le valvole sbagliate. La situazione è peggiorata quando un ingegnere è stato mandato a ripararlo, quando l’acqua salata ha iniziato a penetrare nella vasca.

Secondo il racconto del capitano Schlitt, egli si trovava nella sala macchine quando si sviluppò una falla nella prua della nave. “Nonostante l’intenso allagamento, l’ingegnere che si trovava in quel momento nella sala comandi riuscì a portare il sottomarino in superficie”. Le pattuglie britanniche scoprirono l’U-Boat dopo che era emerso; gli uomini furono catturati, quattro di loro furono uccisi e il sottomarino non fu mai più visto.