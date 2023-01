MediaWorld non finisce mai di stupire, anche in occasione dei primi giorni del nuovo anno, infatti, l’azienda ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti una splendida campagna promozionale con la quale invogliare i consumatori ad acquistare la tecnologia di ultima generazione.

Il volantino è pronto per fare la differenza, gli acquisti possono essere completati, senza alcuna difficoltà o differenza, nei vari negozi fisici in Italia, ma anche direttamente sfruttando l’e-commerce nazionale, il quale promette la consegna presso il domicilio, senza particolari costi aggiuntivi.

MediaWorld, le offerte sono veramente incredibili

Splendide occasioni per spendere molto poco vi attendono da MediaWorld, ecco quali sono i prezzi più bassi in assoluto su cui fare affidamento nell’ottica comunque del migliore rapporto qualità/prezzo possibile. Il volantino parte con una proposta indecente, l’acquisto di Apple iPhone 11, pagandolo solamente 548 euro, cifre decisamente ridotte per un prodotto eccellente, nonostante sia sul mercato da diverso tempo ormai.

Tornando invece nel mondo Android, la scelta può ricadere su modelli più recenti, quali ad esempio Galaxy S22, acquistabile a 729 euro, senza dimenticarsi delle soluzioni ancora più economiche, quali sono Oppo Reno6, disponibile a 329 euro, oppure Xiaomi Redmi 9A, Motorola Moto G22, Redmi 10C, redmi Note 11, Honor X8 e similari.

Tutti questi prodotti sono acquistabili senza difficoltà sia in negozio che online, le condizioni di vendita sono pressoché invariate, poiché comprendono la garanzia di 24 mesi che copre i singoli difetti di fabbrica, senza nemmeno dimenticarsi dell’essere no brand, ovvero con aggiornamenti di sistema rilasciati direttamente dal produttore.