Questo sarà un anno rivoluzionario per Apple. Manca davvero poco al lancio ufficiale del primo visore per la realtà virtuale e aumentata e le anticipazioni sulle sue funzionalità iniziano a farsi strada con maggior frequenza.

Apple visore AR e VR: tutte le funzionalità sono state rivelate!

The Information ha reso noto un rapporto con il quale rivela tutte le funzionalità del primo visore per la realtà aumenta e virtuale di Apple.

Stando a quanto emerso il dispositivo sarà abbinato a una batteria esterna che potrà essere indossata come una sorta di cintura da collegare via cavo al visore. Saranno presenti display micro LED e lenti correttive per gli utenti con problemi di vista. Su uno dei lati l’utente disporrà di una corona fisica che permetterà di attivare e disattivare il sensore. Inoltre, ben 12 sensori fotografici si occupano si percepire le espressioni e i movimenti del corpo. Un particolare che suscita molta curiosità è la probabile presenza di un display esterno che potrebbe servire agli utenti di osservare le espressioni facciali di chi indossa il visore. Fa discutere quanto emerso circa la possibilità che Apple renda necessario l’utilizzo di AirPods in abbinamento con il visore AR e VR.

Il visore potrebbe non essere rivolto al pubblico di massa. Apple potrebbe avere intenzione di proporre il dispositivo principalmente alle aziende, che potranno sfruttarlo ad esempio per le videoconferenze.

Il costo sarà molto elevato: potrebbe ammontare a circa 3000,00 dollari! Apple lancerà il suo prodotto entro l’estate del 2023 ma la data non è stata ancora comunicata.