Il primo visore AR e VR di Apple potrebbe essere ormai prossimo al lancio. Le voci sul dispositivo si susseguono da tantissimo tempo e la speranza di poter prima o poi assistere al suo arrivo stavano per svanire ma si torna a parlare di quelle che potrebbero essere le sue potenzialità. In particolar modo, le ultime notizie hanno riportato la presenza di una particolare tecnologia che potrebbe essere sfruttata per eseguire alcune azioni in modo sicuro e veloce.

Il riferimento è alla possibilità che Apple decida di dotare il suo visore AR e VR di una nuova tecnologia che permetterà di effettuare la scansione dell’iride.

Visore AR e VR Apple: il dispositivo effettuerà la scansione dell’iride!

Apple lavora da parecchio tempo al suo primo visore AR e VR. La Grande Mela mira a lanciare un dispositivo leggerissimo, dotato di numerosi display, di ben 14 fotocamere e in grado di sfruttare delle tecnologie davvero interessanti. Si è già fatto riferimento in precedenza alla possibile presenza del tracciamento oculare, adesso le voci si soffermano sulla possibilità che il colosso opti per l’introduzione della scansione dell’iride.

La tecnologia andrebbe a costituire il corrispettivo del Touch ID di iPhone SE e il Face ID dei melafonini più recenti. Inoltre, la scansione dell’iride potrebbe essere utilizzata anche per autorizzare i pagamenti istantanei.

Alla novità in questione le indiscrezioni accostano ulteriori funzionalità, come la capacità del visore di percepire le gambe dell’utente che lo indossa e quindi integrarle nell’immagine realizzata. Funzione, questa, sulla quale Zuckerberg ha affermato di essere a lavoro per il suo Metaverso.