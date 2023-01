Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente è connesso al mondo del web deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolenta infatti colpisce con cadenza decisamente regolare e con delle vere e proprie ondate di truffe tutti gli utenti connessi a Internet nel tentativo di rubare loro dati sensibili come i codici di accesso bancari o le password.

Questi attacchi prendono corpo in comunicazioni spacciate come avvisi da parte di enti autorevoli il cui nome viene sfruttato indebitamente per conquistare la fiducia della vittima che tenderà così a consegnare i propri dati con maggiore facilità.

Questo tipo di comunicazioni prendono corpi email o sms con un corpo testo che induce la vittima a compiere reazioni come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare alligati malevoli.

Phishing diffuso a nome di INPS

La nuova mail di fishing che sta colpendo gli utenti italiani ribadisce tutti questi concetti, quest’ultima avvisa la vittima di una richiesta presso l’INPS non andata a buon fine a causa di una documentazione incompleta da visionare per intero all’interno di un allegato presente nella mail da scaricare, quest’ultimo contiene però al suo interno un malware letale che si è eseguito si installerà nel vostro PC e inizierà a copiare tutti i dati presenti nell’hard disk per poi inviarli al proprio creatore tramite internet.

Onde evitare questa tipologia di problema il consiglio migliore da seguire è quello di leggere attentamente la mail e non appena riconosciuta di spostarla nel cestino senza pensarci un attimo.