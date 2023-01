Soltanto ieri abbiamo avvistato in rete alcune prime immagini di una muova versione dell’ultimo top di gamma di casa Honor. Si tratta del nuovo top di gamma Honor 80 Pro con display piatto e ora sembra che l’azienda lo abbia già ufficializzato. Vediamo qui di seguito tutte le caratteristiche.

Honor svela ufficialmente il muovo Honor 80 Pro con display piatto

A quanto pare i rumors e le indiscrezioni emerse in questi giorni erano fondate. Come già accennato, infatti, l’azienda cinese Honor ha da poco svelato in veste ufficiale una nuova variante del suo ultimo top di gamma, ovvero con display piatto. Questo nuovo modello si distingue infatti per questa caratteristica, a differenza invece della versione classica che dispone invece di un display con i bordi curvi.

Il resto della scheda tecnica è invece pressoché lo stesso del precedente modello. Il display è infatti sempre un pannello OLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione 1080 x 2400 pixel e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Honor 80 Pro – specifiche tecniche