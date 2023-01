Elon Musk ha rinunciato al titolo di persona più ricca della Terra alla fine dell’anno scorso, ma non ha perso solo una piccola somma di denaro, ne ha perso un sacco. Secondo Bloomberg Billionaires Index (come dichiarato anche dalla CNN) tra la Tesla, SpaceX e ora Twitter ha perso in poco più di un anno, oltre $ 200 miliardi della sua ricchezza. Ciò significa che ha perso più di chiunque altro nella storia moderna.

Al suo apice, nel novembre 2021, Musk valeva 340 miliardi di dollari. Oggi le sue tre società principali valgono un totale di 137 miliardi di dollari. Cosa è successo? Bene, per prima cosa, la maggior parte della fortuna di Musk è legata a Tesla, la sua azienda di auto elettriche un tempo popolare. Le azioni della società sono crollate; Dicembre è stato il suo mese peggiore, l’ultimo trimestre è stato il suo peggior trimestre e il 2022 è stato il suo anno peggiore.

Un triste calo

Uno dei motivi del calo dell’interesse per Tesla è la concorrenza di altre case automobilistiche, che si sono affacciate al mercato delle auto elettriche. Sicuramente non aiutano le questioni di Musk dopo l’acquisto di Twitter.

Mentre le fortune di Musk sono affondate, lo ha twittato, anche facendo strane battute sui suoi vari fallimenti. Nel frattempo, ha licenziato i capi del quartier generale di Twitter, costringendo i dipendenti a subire dei licenziamenti tramite mail. Una situazione disperata che non lo sta aiutando in nessun modo, vedremo in futuro come si metterà la questione tra lui e gli investitori, che non hanno più molta fiducia.