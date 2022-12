PlayStation Plus, il nuovo anno ha inizio con i giochi gratis per PS4 e PS5

PlayStation Plus sta lanciando le sue prime proposte gratuite in previsione del nuovo anno. Il 2023 quindi si aprirà nel migliore dei modi anche grazie a queste offerte per PS4 e PS5 che vedranno protagonisti Stars Wars Jedi Fallen Order, Axiom Verge 2, e molti altri.

PlayStation Plus: i migliori costi per videogame PS4 e PS5

Come dicevamo in precedenza, presto diversi game saranno gratuiti. Ci riferiamo a Star Wars Jedi Fallen Order, Axiom Verge 2 e Fallout 76. Ma vediamoli nel dettaglio.

Il primo gioco citato e benché noto Star Wars Episodio 3 e 4 – Star Wars Jedi Fallen Order ci catapulta nelle vesti di Cal, un padawan sfuggito dal destino dell’ordine Jedi. Il ragazzo si unisce a due pirati spaziali con l’obiettivo di andare contro l’Impero e iniziare un viaggio alla scoperta di vari pianeti ricchi di segreti. Il videogame offerto da PlayStation Plus propone un combat system che conduce all’utilizzo dei poteri della Forza, in netto ampliamento.

Fallout 76 di Bethesda è invece un gioco di ruolo di stampo multiplayer, il quale ha raggiunto più di 13,5 milioni di giocatori totali. Già in passato, grazie all’arrivo di Wastelanders, il mondo di gioco ha fatto strada ad una vasta gamma di NPC, mentre Alba d’Acciaio ha introdotto la Confraternita d’Acciaio.

Infine c’è Axiom Verge 2. Questo interessante videogioco è ora proposto a costo zero, e racconta il leggendario Super Metroid. Come se non bastasse, tale sequel si sta espandendo nell’universo di riferimento con nuovi personaggi e chiama a esplorare un mondo diverso più simile alla Terra, ricco delle rovine di un’antica civiltà e circondato di pericoli.